Tschechische Mediengruppe CMI kauft Anteile an ProSiebenSat.1

Die Mediengruppe Czech Media Invest (CMI), deren Miteigner der tschechische Unternehmer Daniel Křetinský ist, hat 4,07 Prozent der Anteile von ProSiebenSat.1 erworben. Dies gab CMI am Freitag bekannt.

Laut dem Unternehmen gehört die Akquise in Deutschland zu einer neuen Strategie. Dabei sollen Minderheitsanteile in europäischen Medienhäusern gekauft werden. Große lineare Fernsehsender in Europa besäßen weiterhin ein gutes wirtschaftliches Potenzial für die Zukunft, sagte CMI-Finanzdirektor Bronislav Miškovič. Man teile daher nicht den skeptischeren Blick von großen Teilen des Marktes, hieß es.