Tschechische Landwirte produzieren 2019 in Rekordumfang

Die tschechischen Landwirte haben im vergangenen Jahr in Rekordumfang produziert. Der Gesamtwarenwert lag bei 140,3 Milliarden Kronen (5,6 Milliarden Euro), wie das Statistikamt am Mittwoch bekanntgab. Damit konnte der Sektor erstmals nach zwei Jahren wieder wachsen. Das Plus lag bei 11,9 Prozent.

Laut dem Agraranalytiker Petr Havel geht der Zuwachs vor allem auf Preissteigerungen zurück. Die tschechische Landwirtschaft sei jedoch nicht konkurrenzfähiger geworden, sagte Havel.