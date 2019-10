Tschechische Kulturpreise unter anderem an Rabbiner Sidon und Übersetzerin Kareninová

Kulturminister Lubomír Zaorálek hat am Sonntagabend in Prag die Staatspreise für Kultur vergeben. Im Bereich Literatur wurde der Dramatiker und Oberste Landesrabbiner Karol Sidon geehrt. Der Übersetzerpreis ging an Anna Kareninová, die vor allem Werke der französischen und italienischen Literatur ins Tschechische überträgt.

Insgesamt überreichte Zaorálek in sieben Bereichen staatliche Auszeichnungen, davon eine posthum an den Kameramann Jaroslav Kučera (unter anderem „Alle guten Landsleute“ und „Nacht auf Karlstein“). Der Filmpreis wurde Oscar-Regisseur Jiří Menzel für sein Lebenswerk zuteil.