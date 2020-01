Tschechische Krone nähert sich Kurs von 25:1 gegenüber dem Euro an

Die tschechische Währung setzt ihren Aufwind an den Finanzmärkten weiter fort. Zum Ende der Geschäftszeit am Dienstag wurde sie mit einem Wechselkurs von 25,08 Kronen für einen Euro gehandelt. Das sind eine Aufwertung von zwei Hellern zum Vortag und der beste Kurs seit sieben Jahren. Nach Angaben des Servers Patria.cz wurde die Krone am Nachmittag sogar kurzfristig mit einem Kurs von 25,046 Kronen je Euro taxiert. Ein solcher Wechselkurs wurde letztmalig am 27. Dezember 2012 registriert.

Finanzexperten rechnen damit, dass der Kurs der tschechischen Währung schon bald wieder die magische Grenze von 25 Kronen für einen Euro erreichen oder sogar unterbieten wird. Unter 25 Kronen wurde sie zuletzt im Oktober 2012 gehandelt.