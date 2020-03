Tschechische Krone büßt zu Euro und Dollar stark an Wert ein

Die tschechische Währung befindet sich weiter auf rasanter Talfahrt. Am Donnerstag hat sie im Kursverhältnis zur europäischen Währung um 46 Heller eingebüßt. Gegen 14 Uhr wurde sie mit einem Wechselkurs von 26,21 Kronen für einen Euro gehandelt. Das ist der schwächste Kurs seit Ende Juni 2017. Die Marke von 26 Kronen hatte sie schon eine Stunde nach Geschäftsbeginn übertroffen.

Gegenüber dem Dollar hat die Krone sogar um mehr als 50 Heller an Wert verloren. Zum Geschäftsschluss am Mittwoch lag der Kurs bei 22,83 Kronen je US-Dollar, um 14 Uhr am Donnerstag sank er auf 23,36 Kronen je US-Dollar.