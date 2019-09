Tschechische Jugend protestiert für das Klima

Auch in Tschechien schließen sich Schüler und Studenten am Freitag den weltweiten Protesten für Klima an. Angekündigt sind Kundgebungen in Prag und weiteren 40 Städten des Landes. In der Hauptstadt findet anschließend das sogenannte Festival für die Zukunft statt.

An diesem Freitag finden an 2600 Orten in 150 Ländern der Welt Jugendproteste für den Klimaschutz statt. Die zentrale Kundgebung ist in New York, wo derzeit eine internationale Klimakonferenz abgehalten wird. Daran nimmt auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg teil, die Initiatorin der globalen „Fridays of Future“-Bewegung.