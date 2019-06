Tschechische Honorarkonsuln beraten sich in Prag

Rund 200 tschechische Honorarkonsuln aus der ganzen Welt beraten sich derzeit in Prag. Entsprechende Treffen der Honorarkonsuln finden alle fünf Jahre statt. Im Vordergrund der dreitägigen Zusammenkunft stehen wirtschaftliche und kulturelle Themen sowie ein Treffen mit Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten).

Honorarkonsuln haben im Vergleich zu Generalkonsuln oder Botschaftern nur eingeschränkte Kompetenzen. Sie können beispielsweise keine Visa vergeben. Auch in Städten deutschsprachiger Länder sind tschechische Honorarkonsuln tätig, so etwa in Graz, Salzburg, Nürnberg, Hamburg, Rostock oder Basel.