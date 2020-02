Tschechische Holocaust-Überlebende mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Die tschechische Holocaust-Überlebende Lisa Miková hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die 98-Jährige wurde für ihre Verdienste um die tschechisch-deutsche Versöhnung ausgezeichnet. Der deutsche Botschafter Christoph Israng überreichte am Mittwoch in Prag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens.

Lisa Miková hat viele Jahre lang als Zeitzeugin über ihr Schicksal erzählt. Sie wurde 1942 nach Terezín / Theresienstadt deportiert und im Oktober 1944 in das KZ Auschwitz verschleppt. Danach musste sie Zwangsarbeit leisten und wurde bei Kriegsende im KZ Mauthausen befreit. Seit den 1990er Jahren war Miková in mehreren Zeitzeugenprojekten aktiv. Für das Bundesverdienstkreuz wurde sie vom Historiker Werner Imhof vorgeschlagen.