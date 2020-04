Tschechische Historiker forschen in ukrainischen Archiven

Tschechien hat digitalisierte Akten tschechoslowakischer Staatsangehöriger bekommen, gegen die sowjetische Sicherheitsorgane in den 1930er bis 1950 Jahren in der Ukraine ermittelt hatten. Die Dokumente werden im Institut für das Studium totalitärer Regime (ÚSTR) erforscht, wie eine Sprecherin des Instituts am Mittwoch mitteilte. Der erste Teil der Akten wurde mit finanzieller Unterstützung des tschechischen Kulturministeriums in einer neugegründeten ÚSTR-Arbeitsstelle in Lwiw / Lemberg digitalisiert, informierte sie.

Unter den Archivbeständen befinden sich neben Schriftlichkeiten zu verfolgten tschechoslowakischen Staatsbürgern auch Dokumente über Personen tschechischer Herkunft, die mit sowjetischen Sicherheitsorganen und mit deutschen Nationalsozialisten zusammengearbeitet beziehungsweise sich an der Verfolgung der Juden beteiligt hatten.