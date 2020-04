Tschechische Forscher entdecken neue Pflanzenarten auf Borneo

Forscher von der Universität in Olomouc / Olmütz haben in dem Regenwald auf der Insel Borneo zwei neue Arten von Thismiacea entdeckt. Sie bekamen die Namen Thismia ornata und Thismia coronata. Insgesamt haben Biologen aus Olmütz dort bisher 12 Thismiacea-Arten entdeckt.

Die Forschung auf Borneo läuft seit mehreren Jahren. Im Fokus steht die Vielfalt der Wirbellosen sowie der Pflanzen in verschiedenen Meereshöhen und an unterschiedlichen Standorten. In der Vergangenheit fanden die Tschechen auf der Insel neben den Pflanzen auch mehrere neue Arten von Bodenläusen, Zweiflüglern, Spinnen und Schmetterlingen.