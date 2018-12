Tschechische Firma zweitgrößter Hersteller von Geldautomaten für Kryptowährung

Die tschechische Firma General Bytes ist weltweit der zweitgrößte Hersteller von Geldautomaten für Kryptowährungen. Ihr Marktanteil liegt bei über 30 Prozent, wie aus den Angaben des Verbraucherberatungsportals coinfoc.info hervorgeht. Der größte Hersteller ist Genesis Coin aus Puerto Rico.

Insgesamt gibt es bisher 4100 Geldautomaten für digitale Zahlungsmittel wie Bitcoin. Die meisten stehen in den USA, konkret 2300, auf den weiteren Plätzen folgen Kanada (620 Automaten) und Österreich (263). In Tschechien sind 65 solcher Geldautomaten aufgestellt worden, davon 40 allein in Prag.