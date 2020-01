Tschechische Firma entwickelt speziellen Mundschutz gegen Coronavirus

Die Firma Respilon aus Brno / Brünn entwickelt derzeit einen speziellen Mundschutz gegen das Coronavirus. Die Masken sollen in Zusammenarbeit mit einem israelischen Unternehmen in einigen Wochen auf den Markt kommen, sagte Firmenchef Roman Zima am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Laut den Angaben nutzt Respilon für den neuen Mundschutz ein Nanovlies. Dies würde nicht nur die Aufnahme der Coronaviren verhindern, sondern sie sogar abtöten, sagte Zima. Auch in Tschechien ist die Nachfrage nach Atemschutzmasken stark angestiegen. Mittlerweile würden mehrere Tausend je Tag verkauft, vor Ausbruch des Virus seien es mehrere Hundert gewesen, schrieb die Presseagentur ČTK am Mittwoch.