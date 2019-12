Für die Feuerwehr in Tschechien waren die Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr relativ ruhig. Insgesamt 655 Einsätze vom 24. bis 26. Dezember bedeuteten die niedrigste Zahl seit vier Jahren.

Das regnerische Wetter habe verhindert, dass in größerem Umfang Brände entstanden seien, heißt es in einer Pressemitteilung der tschechischen Berufsfeuerwehr. Am häufigsten seien die Einsatzkräfte zu brennenden Mülleimern und brennendem weihnachtlichen Zweigen gerufen worden.