Tschechische Experten helfen bei Räumung einer Fliegerbombe in Bosnien

Sicherheitskräfte aus Bosnien haben mit Hilfe tschechischer Sprengstoffexperten am Samstag eine zirka 226 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie wurde im Fluss Sana unter einer Straßenbrücke nahe der Stadt Novi Grad im Nordwesten des Landes gefunden, berichtete das Internetportal „Nezavisne novine“.

Die Granate enthielt ungefähr 100 Kilogramm Sprengstoff, sie hatte sich in etwa zwei Meter Tiefe in das Kiesbett des Flusses gebohrt. Die Spezialisten des bosnischen und tschechischen Bombenräumkommandos haben den Sprengkörper zirka 1700 Meter flussaufwärts transportiert und ihn dann auf einen Tieflader verfrachtet. In einer abgelegenen Lokalität haben sie die Bombe unschädlich gemacht. Für die Räumaktion der Polizisten waren fast zwei Wochen an Vorbereitung nötig.