Tschechische Experten an Nashorn-Rettungsprojekt beteiligt

Einem internationalen Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Tierschützern und anderen Unterstützern, darunter Experten des ostböhmischen Safari-Zoos in Dvůr Králové / Königinhof an der Elbe, ist es gelungen, die Eierstöcke aus den beiden letzten lebenden Weibchen des Nördlichen Breitmaulnashorn zu entnehmen. Dies sei die einzige Möglichkeit, diese Tierart vor dem Aussterben zu bewahren, da der letzte Bulle dieser Gattung im Jahr 2018 gestorben ist, informiert der Zoo Dvůr Králové in einem Pressebericht.

Die Eierstöcke wurden nach Europa gebracht, wo Veterinäre sie mit dem eingefrorenen Sperma eines bereits verstorbenen Männchens befruchten lassen. Danach versuchen Wissenschaftler in einem Labor einen Embryo zu erzeugen und diesen im Körper einer Leihmutter austragen zu lassen, deren Gattung mit dem Nördlichen Breitmaulnashorn verwandt ist. Die Vorbereitungen auf den einzigartigen Eingriff haben den Wissenschaftlern zur Folge einige Jahre gedauert. „Sowohl das besondere Verfahren wie auch einige Instrumente mussten Maß genau auf diese Tiere entworfen und entwickelt werden“, sagte Professor Thomas Hildebrandt, Spezialist für Reproduktionsmanagement im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.