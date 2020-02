Tschechische Expedition startet zweite Weltreise mit einem Tatra-Lkw

Am Samstagnachmittag bricht in Prag eine Gruppe von Globetrottern mit einem Tatra-Lkw zu einer Weltreise auf. Es ist nach 1987 die zweite Expedition dieser Art, weshalb sie auch als „Tatra kolem světa 2“ bezeichnet wird. Binnen drei Jahren will die vierköpfige Crew rund 270.000 Kilometer in 69 Ländern und auf fünf Kontinenten zurücklegen. Auf einigen Streckenabschnitten werden bis zu 14 Leute an Bord des Tatras sein, insgesamt sollen rund 300 Menschen an der Expedition teilnehmen. Eines der Hauptziele der Reise ist die Verbreitung des guten Rufs der Tschechischen Republik und ihrer Produkte in der Welt.

Unter dem gleichen Motto umkreiste die erste, damals noch tschechoslowakische Tatra-Expedition von 1987 bis 1990 die Erde. Die fünfköpfige Besatzung war dabei auf einem auffrisierten Tatra T 815 unterwegs. Ihre Nachfolger des Jahres 2020 gehen ebenfalls mit einem Spezialfahrzeug auf Tour – es ist ein Tatra T 815 mit Allradantrieb in einer auf die Expedition zugeschnittenen Ausfertigung.