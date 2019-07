Tschechische Diplomatie verurteilt Verhaftungen in Moskau

Das tschechische Außenministerium hat die Verhaftungen von über 1000 Menschen nach einer Demonstration in Moskau verurteilt. Man weise darauf hin, dass die Versammlungsfreiheit durch internationale rechtliche Abmachungen garantiert sei, so das Ressort in einer Stellungnahme via Twitter. Man müsse den Bürgern ermöglichen, auch auf diese Weise ihre Meinung zu sagen.

Am Samstag waren in der russischen Hauptstadt knapp 1400 Menschen am Rande eines nicht genehmigten Protestes festgenommen worden. Die Demonstranten taten ihren Unmut über den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei den anstehenden Kommunalwahlen kund. Die Verhaftungen sorgten international für scharfe Kritik, unter anderem verurteilten die EU und die OSZE das Vorgehen der russischen Behörden.