Tschechische Diplomaten eröffnen jährliches Treffen in Prag

Zu ihrer turnusmäßigen Beratung treffen ab Montag in Prag alle wichtigen Diplomaten des Landes zusammen. Das jährliche Botschaftertreffen wird von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei), Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) und einem internationalen Ehrengast eröffnet. In diesem Jahr ist dies der niederländische Außenminister Stef Blok. Der Chefdiplomat aus den Niederlanden wird bei seinem Besuch in Tschechien zudem mit Babiš und Petříček über europäische Fragen sprechen sowie über eine mögliche Vertiefung der Zusammenarbeit der Benelux-Länder mit den Visegrád-Staaten verhandeln.

Die Vertreter der tschechischen Diplomatie und ihre Gäste werden auf ihrem Treffen über außenpolitische, sicherheitsrelevante, ökonomische und europäische Themen, die EU betreffend, diskutieren. Am Dienstag wird auch der irische Außenminister Simon Coveney an der Beratung teilnehmen. Der Ire ist zu Verhandlungen über den Brexit in Prag. Das Botschaftertreffen dauert bis Freitag.