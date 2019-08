Tschechische Bauern gegen Reduzierung der Tierhaltung

Die tschechischen Bauern lehnen die Kampagnen ab, in denen die Tierhaltung als eine bedeutende Quelle der Treibhausgas-Emissionen bezeichnet wird. Ein Impuls für die Stellungnahme war der jüngst veröffentlichte UN-Bericht zum Anteil der Landwirtschaft an der Methan- sowie Kohleoxid- und Stickstoffoxidproduktion.

Die Landwirte in Tschechien stellen sich gegen den Vorschlag, die Tierhaltung zu reduzieren. Die Schweine- und Rinderbestände seien hierzulande in den zurückliegenden 30 Jahren um zwei Drittel zurückgegangen und etwa im Vergleich zu Frankreich und zu Deutschland gering, teilte der Leiter der Agrarkammer im Kreis Pilsen, Jaroslav Šíma, am Montag gegenüber der Presseagentur ČTK mit.