Tschechische Bahnen nehmen erneut Fernverkehr auf vier Strecken auf

Die tschechischen Bahnen (ČD) bedienen ab Sonntag erstmals wieder nach längerer Zeit einige Fernstrecken. Es sind die Verbindungen von Prag und Břeclav / Lundenburg in Südmähren, nach Cheb / Eger, Karlovy Vary / Karlsbad und in die Walachei. Weitere Fernlinien werden schrittweise wieder in Betrieb genommen, je nach Nachfrage der Reisenden. Auf den Schienen werden dabei auch wieder die Komfortschnellzüge Railjet und Pendolino eingesetzt. Darüber informierte die Bahngesellschaft am Freitag.

Nach und nach werden auch die anderen Bahnanbieter ihre Zugverbindungen wieder in Betrieb nehmen. In den nächsten Tagen wollen die Transportunternehmen RegioJet und Leo Express einen Teil ihres unterbrochenen Personenverkehrs erneut aufnehmen. Beide Firmen haben zudem mit dem Fahrkartenvorverkauf für den Sommer begonnen.