Tschechische Bahn verkehrt ab Montag wieder bis nach Berlin

Die Tschechischen Bahnen (ČD) verkehren ab Montag wieder bis in die deutsche Hauptstadt. Die Strecke von Prag nach Berlin ist die erste internationale Verbindung, die der tschechische Staatsbetrieb nach der durch Corona verursachten Unterbrechung erneut bedient. Züge in weitere Städte im Ausland sollen im Juni folgen, informierte die Staatsbahn am Freitag in einem Pressebericht. Der private Anbieter RegioJet hat seine Fahrten nach Deutschland und Österreich schon früher wieder aufgenommen.

Der Express Berliner, den die České drahy in Partnerschaft mit der Deutschen Bahn AG betreibt, wird von Prag über Dresden bis nach Berlin fahren. In den ersten Wochen wird er dreimal täglich in beiden Richtungen verkehren. Bis zur unbeschränkten Grenzöffnung zwischen beiden Ländern werden in den Zügen beim Grenzübertritt Stichprobenkontrollen durchgeführt. Die Fahrzeit wird sich dadurch etwas verlängern. Zudem werden vorerst keine Speisewagen eingesetzt.