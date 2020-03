Tschechische Aussteller verlieren wegen abgesagter Messen Millionenbeträge

Die tschechischen Aussteller rechnen nach der Absage von Messen im Ausland wegen des Coronavirus mit Verlusten. Insgesamt 450 Millionen Kronen (18 Millionen Euro) könnten dadurch verlorengehen, hieß es vom Verband der tschechischen Ausstellerfirmen am Freitag. Man wolle deswegen die tschechische Regierung um Hilfe bitten, sagte Verbandspräsident Jiří Carda.

Laut den Angaben wurden über 100 Veranstaltungen abgesagt, auf denen sich tschechische Firmen präsentieren wollten. Dazu gehörte auch die Tourismusmesse ITB in Berlin oder die Mobilfunkmesse MWC in Barcelona. Aber auch in Tschechien werden mittlerweile Ausstellungsveranstaltungen verschoben, so etwa die Messe Techagro für Landwirtschaftstechnik in Brno / Brünn.