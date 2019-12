Tschechische Armee plant Teilnahme an 132 Militärübungen im Ausland

Die tschechische Armee will kommendes Jahr an 132 Truppenübungen im Ausland teilnehmen. Auf dem Gebiet Tschechiens könnten außerdem 60 Militärübungen der Streitkräfte anderer Staaten stattfinden. Fünf Mal davon werden die Verbündeten Tschechiens ohne direkte Zusammenarbeit mit der tschechischen Armee trainieren. Mit dem Truppenübungsplan wird sich am Montag die Regierung beschäftigen. Das teilte Jakub Fajnor von der Presseabteilung des Verteidigungsministeriums mit.

Zu den wichtigsten Truppenübungen, die außerhalb von Tschechien stattfinden, gehört Fajnor zufolge European Challenger 2020.