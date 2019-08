Tschechische Armee ehrt Soldaten der Auslandsmission in Litauen

Die Tschechische Armee hat am Freitag an der Nationalen Gedenkstätte auf dem Prager Vítkov-Hügel mehr als 230 Soldaten für ihre halbjährige Militärmission in Litauen geehrt. Mehrere auserwählte Soldaten erhielten Verdienstkreuze, Ehrenabzeichen oder Sachpreise. Nach Litauen hatte die Tschechische Republik eine Panzerkompanie entsandt, die im Rahmen einer Nato-Operation dort im Einsatz war. In Litauen operierten bei zwei jeweils sechsmonatigen Missionen insgesamt 450 tschechische Soldaten.

Zu Anfang August wurde die zweite Einsatztruppe im Baltikum durch eine zahlenmäßig geringere Einheit von Spezialisten für Kundschaften und elektronische Kampfführung abgelöst. Der Oberbefehlshaber des Generalstabs der Armee, Aleš Opata, dankte den Panzerinfanteristen am Freitag für ihren Auslandsdienst.