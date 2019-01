Ein internationales, tschechisch-polnisches Team aus Polizisten und Staatsanwälten übernimmt Ermittlungen zum Bergunglück in der Kohlegrube ČSM in Stonava bei Karviná / Karwin im Dezember letzten Jahres. Dies teilte eine Sprecherin der mährisch-schlesischen Polizei am Freitag mit. Ein Koordinierungstreffen zur Errichtung des Teams fand am Freitag in Karviná statt.

Bei einer Methangas-Explosion waren 13 Bergleute ums Leben gekommen, 12 der Kumpel stammten aus Polen.