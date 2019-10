Tschechisch-deutsche Fotoausstellung zeigt „Wendejahre in der Tschechoslowakei“

„Wendejahre in der Tschechoslowakei“ heißt eine Ausstellung, die am Dienstagabend in der Galerie der Tschechischen Zentren in Prag eröffnet wurde. Gezeigt werden eindrucksvolle Aufnahmen der beiden Fotografen Daniel Biskup aus Bonn und Karel Cudlín aus Prag.

Mit je 20 Bildern von Cudlín und Biskup erinnert die tschechisch-deutsche Fotoausstellung an die Geschehnisse rund um die Samtene Revolution von 1989 aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Die beiden Fotografen gehören heute zu den renommiertesten zeitgenössischen Dokumentarfotografen Europas.