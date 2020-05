Tschechisch-britischer Physiker erhält hoch dotierten Kavli-Preis

Der tschechisch-britische Physiker Ondřej Křivánek hat zusammen mit zwei deutschen und einem österreichischen Kollegen den diesjährigen Kavli-Preis für Nanowissenschaften erhalten. Die Wissenschaftler würden für ihre Arbeit an der Verbesserung von Bildfehlern bei Elektronenmikroskopen ausgezeichnet, teilte die Kavli-Stiftung am Mittwoch in Los Angeles mit. Die Auszeichnung ist mit einer Million Dollar (915.000 Euro) dotiert.

Křivánek wurde in Prag geboren, Ende der 1960er Jahre emigrierte er nach Großbritannien. Unter anderem in Cambridge studierte er Elektronen-Mikroskopie. Mittlerweile lebt Křivánek in den USA, wo er den Mikroskopen-Hersteller Nion leitet.

Der Kavli-Preis gehört zu den höchstdotierten Wissenschaftsehrungen der Welt. Er wird alle zwei Jahre von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften, dem norwegischen Forschungsministerium und der Kavli-Stiftung vergeben.