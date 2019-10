In Tschechien wurde bisher in diesem Jahr die höchste Zahl an Vergewaltigungen seit zehn Jahren angezeigt. Insgesamt sind in den ersten acht Monaten des Jahres 525 schwere Sexualstraftaten bei der Polizei gemeldet worden. Darüber berichtete der Tschechische Rundfunk am Samstag.

Laut Experten hat die sogenannte #MeToo-Kampagne auch hierzulande Frauen darin bestärkt, eine Vergewaltigung auch den Behörden zu melden. Dennoch dürfte es nach wie vor eine hohe Dunkelziffer geben.