Tschechinnen verbessern sich in Women in Work Index

Die arbeitenden Tschechinnen haben sich im Women in Work Index der Beratungsagentur PwC verbessert. Sie stiegen vom 23. auf den 19. Platz und überholten dabei unter anderem die Deutschen und die Amerikanerinnen. Hauptgrund für die Verbesserung sei die niedrige Arbeitslosigkeit in Tschechien, aber keine systemischen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, sagte PwC-Analytikerin Andrea Linhartová Palánová. So gelte weiterhin, dass Frauen hierzulande deutlich schlechter entlohnt würden als Männer, hieß es.

Insgesamt gehen nur rund 70 Prozent der tschechischen Frauen auf dem Arbeitsmarkt einer Beschäftigung nach. Die restlichen 30 Prozent haben aus eigener Entscheidung keine Beschäftigung, sind Studentinnen oder Mütter in Mutterschaft beziehungsweise in Elternzeit.