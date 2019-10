Tschechin wird Interpol-Vizechefin

Die Tschechin Šárka Havránková ist ab 2020 für drei Jahre lang Vizechefin bei Interpol. Sie wurde am Freitag von der Generalversammlung der internationalen Polizeibehörde in diese Funktion gewählt. Die Versammlung tagt derzeit in Santiago de Chile. Havránková wird in ihrer Funktion die 50 Mitgliedsstaaten Europas vertreten.

Bisher leitet Šárka Havránková beim tschechischen Polizeipräsidium den Bereich internationale Zusammenarbeit. Laut Polizeipräsident Jan Švejdar kommt mit ihrer Wahl erstmals jemand aus Tschechien in eine der Führungspositionen von Interpol.