Tschechin Pechová durchschwimmt Ärmelkanal als erste Frau mit Behinderun

Die Tschechin Markéta Pechová ist die erste Frau mit einer Behinderung, die den Ärmelkanal durchschwommen hat. Am Sonntag hat die 40-Jährige, der vor 28 Jahren das rechte Bein amputiert wurde, die Wasserstraße zwischen Großbritannien und Frankreich in 12 Stunden und 31 Minuten durchquert.

Markéta Pechová aus Liberec / Reichenberg hat ihren erfolgreichen Versuch, den Ärmelkanal zu überwinden, am Sonntag um halb sechs Uhr morgens im englischen Dover begonnen. Für die 38,5 Kilometer lange Strecke bis zum französischen Ufer benötigte sie etwas mehr als einen halben Tag. Trotz ihres Handicaps ist Pechová eine ausgezeichnete Sportlerin, die auch an Wettkämpfen mit gesunden Kontrahentinnen teilnimmt. Eine fünf Kilometer lange Strecke kann sie in einer Stunde und elf Minuten durchschwimmen.