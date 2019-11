Das tschechische Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal dieses Jahres verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,5 Prozent zu und blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Dies gab das Statistikamt am Donnerstag bekannt.

Die Nachfrage aus dem In- und Ausland habe in gleichem Maß zum Wachstum beigetragen, hieß es. Allerdings zeigte sich die Industrieproduktion laut den Statistikern etwas schwächer als noch in der ersten Hälfte des Jahres.