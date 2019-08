Tschechiens Sportler werden in Tokio mitten im olympischen Dorf leben

Die tschechischen Sportlerinnen und Sportler werden bei den Olympischen Sommerspielen im kommenden Jahr in Tokio ein Haus inmitten des olympischen Dorfes beziehen. Das sagte der Sportdirektor des Tschechischen Olympischen Komitees (ČOV), Martin Doktor, dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der Rennkanuten in Szeged. In die ungarische Stadt ist er direkt von Tokio aus gereist, wo Doktor neulich dem Treffen der Missionschefs der olympischen Teilnehmerländer beigewohnt hat. Bei dieser Gelegenheit machten sich der Tscheche und seine ausländischen Kollegen mit den baulichen und organisatorischen Gegebenheiten vor Ort der nächsten Spiele vertraut.

Das Treffen der Missionschefs der Teilnehmerländer findet regelmäßig ein Jahr vor dem Beginn der Spiele am Austragungsort statt. Es ist das größte vorolympische Treffen überhaupt, auch diesmal nahmen wieder um die 600 Personen daran teil.