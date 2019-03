Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) hat am ersten Tag seines Besuchs in den Vereinigten Staaten die CIA-Zentrale in Langley besucht. Er habe dabei mit der Leiterin des Nachrichtendienstes Gina Haspel verhandelt, wie seine Presseabteilung mitteilte.

Weitere Details zum Treffen wurden nicht bekanntgegeben. Laut Aussagen der Diplomaten ist Babiš der erste Spitzenpolitiker Tschechiens, der in die Zentrale des US-Geheimdienstes eingeladen wurde.