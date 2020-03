Tschechiens Premier Babiš fordert Reiseverbot für Italiener

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat die italienische Regierung aufgerufen, ihren Bürgern allgemein von Reisen ins EU-Ausland abzuraten. Er glaube nicht, dass es ausreiche, die Corona-Gebiete in Norditalien abzuriegeln, sagte der tschechische Regierungschef am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk.

Am Sonntag wurden die Lombardei und weitere 14 Provinzen in Norditalien zu Sperrgebieten erklärt. Damit schränkte Rom die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Menschen ein. Ausländer dürfen laut dem tschechischen Außenminister Tomáš Petříček jedoch ausreisen. Der Sozialdemokrat forderte daher alle tschechischen Bürger zur Rückkehr in ihre Heimat auf.