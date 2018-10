Tschechiens Politiker nehmen an Feiern zu100 Jahren Republik in der Slowakei teil

Politische Spitzen Tschechiens und der Slowakei feiern in der slowakischen Stadt Martin / St. Martin in der Turz gemeinsam den 100. Gründungstag der unabhängigen Tschechoslowakei. Tschechien ist bei den Feierlichkeiten von Präsident Miloš Zeman und Premier Andrej Babiš vertreten.

Die Politiker legten am Vormittag Kränze am Gebäude nieder, in dem am 30. Oktober 1918 die sogenannte Martiner Deklaration erlassen wurde. Slowakische Volksvertreter, die sich selbst als Slowakischer Nationalrat bezeichneten, stimmten durch die Deklaration des slowakischen Volkes dem Beitritt ihres Landes zu einem gemeinsamen Staat mit den Tschechen bei.