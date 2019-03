Tschechiens Politiker gratulieren Čaputová zum Wahlsieg in der Slowakei

Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat seiner neuen slowakischen Amtskollegin, Zuzana Čaputová, zum Wahlsieg gratuliert. Er sei überzeugt, dass die tschechisch-slowakischen Beziehungen und die Zusammenarbeit in der Visegrád-Gruppe überdurchschnittlich bleiben, und er freue sich auf das erste Treffen mit Čaputová in Tschechien. Dies ließ das Staatsoberhaupt via Twitter ausrichten.

Wie Zeman reagierten auch weitere tschechische Politiker auf die Wahl von Zuzana Čaputová zur slowakischen Staatspräsidentin. Nach Aussage von Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) bestätigten die Slowaken mit dieser Wahl eindeutig die proeuropäische Ausrichtung ihres Landes und das Interesse an den bestmöglichen Beziehungen zu ihren Nachbarn.

Zuzana Čaputová gewann die Präsidentschaftswahl in der Slowakei im zweiten Wahlgang mit 58,40 Prozent der Stimmen. Ihr Gegner in der Stichwahl, Maroš Šefčovič, erhielt 41,59 Prozent der Stimmen. Čaputová ist die erste Frau an der Spitze des slowakischen Staates. Vor Journalisten sagte sie, dass sie ihr erster Auslandbesuch im neuen Amt nach Tschechien führen werde.