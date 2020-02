Tschechiens Fußballer bestreiten EM-Vorbereitung in Norditalien

In Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft will die tschechische Nationalmannschaft ihr Trainingscamp in Südtirol aufschlagen. Dies ist eine der Regionen, die gegenwärtig in Europa am meisten vom neuartigen Covid-19-Virus betroffen sind. Die Entwicklung der dortigen Situation wird daher von den Verantwortlichen des Auswahlteams aufmerksam verfolgt.

„Bis zum Beginn des Camps und der darauffolgenden EM-Endrunde sind noch über drei Monate Zeit. Momentan lässt sich nicht vorhersehen, wie die Lage dann sein wird. Wir verfolgen das Ganze natürlich und werden kein Risiko eingehen. Dazu werden wir auch die möglichen Empfehlungen und Schlüsse von Hygiene- und Epidemiologie-Experten respektieren“, wird Auswahlarzt Petr Krejčí Senior in einem Pressebericht zitiert.