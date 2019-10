Tschechiens Abgeordnete erinnern mit Schweigeminute an Karel Gott

Das tschechische Abgeordnetenhaus hat mit einer Schweigeminute an den verstorbenen Schlagerstar Karel Gott erinnert. Dies geschah zum Auftakt der Sitzung am Dienstag. Eigentlich hatte der Abgeordnetenhausvorsitzende Radek Vondráček (Partei Ano) eine Minute Beifall vorgeschlagen. Ovationen hätten den populären Sänger das ganze Leben lang begleitet, argumentierte Vondráček. Die Parlamentarier konnten sich jedoch nicht auf diesen Vorschlag einigen, deswegen blieb es bei der klassischen Form der Ehrung.

Am vergangenen Freitag hatten schon fast 50.000 Menschen am Sarg des Sängers Abschied genommen. Am Samstag folgte ein Tag Staatstrauer. Karel Gott ist am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Er erlag einer Krebserkrankung.