Tschechien wird „30 Jahre Demokratie und Freiheit“ feiern

In der Tschechischen Republik werden im kommenden Jahr 2019 drei wichtige Jubiläen begangen. Der Staat will mit mannigfaltigen Veranstaltungen unter dem Titel „30 Jahre Demokratie und Freiheit“ an die Samtene Revolution vor 30 Jahren, an den Nato-Beitritt Tschechiens vor 20 Jahren und an den EU-Beitritt vor 15 Jahren erinnern.

Geplant sind unter anderem eine Ausstellung mit dem Tittel Havel auf die Burg in der Nationalgalerie Prag, die Eröffnung der ständigen Geschichte zur Geschichte des 20. Jahrhunderts im Nationalmuseum sowie ein Konzert der Tschechischen Philharmonie.