Tschechien will nach Europawahl aktive Rolle in der EU spielen

Tschechien will in den Monaten nach der Europawahl eine aktive Rolle bei der Neuausrichtung der EU spielen. Darauf haben sich die höchsten Vertreter der politischen Verfassungsorgane bei einer gemeinsamen Sitzung zur Außenpolitik geeinigt. An dem Treffen nahmen der Staatspräsident, die Vorsitzenden von Abgeordnetenhaus und Senat, der Premier und der Außenminister teil.

Der Senatsvorsitzende Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) betonte nach dem Treffen, dass die Macht der Europäischen Kommission zugunsten des Europäischen Rates beschnitten werden müsse. Außenminister Tomáš Petříček sagte jedoch auch, dass man keine Debatte über die Grundlagenverträge der EU eröffnen wolle.