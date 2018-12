Tschechien will mit Ende der Zeitumstellung warten

Tschechien will die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erst in drei Jahren abschaffen. Dies geht aus einem Senatsbeschluss zur entsprechenden Richtlinie hervor. Diese sieht eine Abschaffung der Zeitumstellung zum April kommenden Jahres vor. Prag will sich jedoch einem Vorstoß aus Österreich anschließen, wonach die einstige Energiesparmaßnahme erst im Jahr 2021 beendet werden soll.

In Tschechien wird die Uhr seit 1979 umgestellt. In einer EU-weiten Umfrage sprach sich in diesem eine überwältigende Mehrheit der Europäer für die Abschaffung der Zeitumstellung aus.