Tschechien will mit Deutschland über Rekrutierung von Soldaten verhandeln

Die Absicht Deutschlands, Soldaten für die Bundeswehr aus anderen EU-Ländern zu rekrutieren, hat auch Tschechien hellhörig werden lassen. Das Verteidigungsministerium in Prag will sich diese Pläne vom Nachbarland erklären lassen, sagte Ressortchef Lubomír Metnar (parteilos) der Nachrichtenagentur ČTK. Der ehemalige Generalstabschef der Tschechischen Armee und Ex-Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Petr Pavel, äußerte via Twitter, dass diese Pläne eine personelle Gefahr für die eigene Armee sein könnten.

Für 2019 bereite man bilaterale Verhandlungen vor, bei denen sich sein Ressort auch sehr konkret mit diesem Vorhaben der deutschen Seite auseinandersetzen werde, kündigte Metnar an. Laut dem „Hamburger Abendblatt“ habe das Bundesverteidigungsministerium bereits seine Partner aus den EU-Staaten zur Rekrutierung von Soldaten angesprochen. Vier Länder einschließlich Tschechien seien bereit, über diese Sache zu diskutieren, schreibt das Blatt.