Tschechien will ab 2029 das Akw Dukovany ausbauen

Der geplante neue Reaktorblock im Atomkraftwerk Dukovany soll ab 2029 gebaut werden. Beendet werden sollen die Arbeiten dann 2036. Dies sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Mittwochabend nach der Sitzung des Regierungsausschusses für Atomkraft. Laut dem Kraftwerkbetreiber ČEZ soll der neue Block zwischen 140 und 160 Milliarden Kronen (zwischen 5,6 und 6,4 Milliarden Euro) kosten.

Der tschechische Ausbau der Atomkraft stößt vor allem im benachbarten Österreich auf Ablehnung. Das Bundesland Oberösterreich hat deswegen bereits eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Premier Babiš sagte in Hinblick auf die Kritik, dass die Kernkraft emissionsfrei sei. Diese Ansicht wolle er auch in Brüssel vertreten, so der Regierungschef.