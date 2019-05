Tschechien wartet auf die Ergebnisse der Europawahl

Am Sonntag kurz nach 23 Uhr werden die Tschechen das Ergebnis ihrer Wahlen zum Europäischen Parlament erfahren. Abgestimmt wurde hierzulande am Freitag und Samstag. Mit der Veröffentlichung amtlicher Zahle muss aber gewartet werden, bis die Wahllokale im letzten EU-Land – konkret ist dies Italien – geschlossen werden. In der Gemeinde Mirošovice bei Prag wurden die Ergebnisse versehentlich bereits kurz nach dem Urnengang bekanntgegeben, schnell aber von der Internetseite genommen.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte die Wahlbeteiligung höher ausgefallen sein als noch vor fünf Jahren. Damals lag sie bei knapp über 18 Prozent. Laut Umfragen dürfte ein gutes Abschneiden der regierenden Partei Ano zu erwarten sein, aber auch beispielsweise die Piraten rechnen mit einem starken Ergebnis.