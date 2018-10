Tschechien wählt neue Vertreter für Kommunen und ein Drittel des Senats

In der Tschechischen Republik finden am Freitag und Samstag landesweit Kommunalwahlen sowie eine Ergänzungswahl zum Senat statt. In der oberen Kammer des Parlaments wird aller zwei Jahre ein Drittel der Mandate neu vergeben. In den entsprechenden Wahlkreisen haben die Bürger daher die Möglichkeit, 27 der insgesamt 81 Senatoren neu zu wählen. Ihre Amtsperiode beträgt sechs Jahre.

Bei den Senatswahlen haben die Wähler eine größere Kandidatenauswahl als im Jahr 2012, als in den betreffenden 27 Wahlkreisen zuletzt gewählt wurde. Bei den Kommunalwahlen ist die Zahl der Kandidaten gegenüber 2014 indes zurückgegangen. Die Wahlen in die Rathäuser der Städte und Gemeinden finden aller vier Jahre statt. Die Wahllokale sind am Freitag von 14 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet.