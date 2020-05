Tschechien verstärkt Sicherheitsvorkehrungen seiner Vertretungen in Russland

Tschechien wird die Sicherheitsvorkehren an seinen diplomatischen Vertretungen in Russland erhöhen. Das sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Mit den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen reagiere man auf jüngste Vorfälle vor der Botschaft in Moskau und vor dem Generalkonsulat in St. Petersburg. Sie wurden zur Zielscheibe von Unruhestiftern und Rowdies.

Wie Petříček gegenüber der Agentur erklärte, habe Prag von der russischen Seite bisher noch keine Erklärung über die Ursachen und Hintergründe für die Vorfälle erhalten. Deshalb habe die tschechische Diplomatie entschieden, die Maßnahmen zur Sicherheit seiner Angestellten zu erhöhen. Die Zwischenfälle in Moskau und St. Petersburg hängen mit der Entscheidung des sechsten Prager Stadtbezirks zusammen, das Denkmal des sowjetischen Feldmarschalls Ivan Konew von seinem angestammten Platz zu entfernen. Es soll später im Museum für die Geschichte des 20. Jahrhunderts untergebracht werden, das erst im Entstehen ist.