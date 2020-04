Tschechien verlängert Kontrollen an Grenzen zu Deutschland und Österreich bis 14. Mai

Tschechien hat die Kontrollen an seinen Grenzen zu Deutschland und Österreich um weitere 20 Tage verlängert. Dies sagte Innenminister Jan Hamáček am Freitag nach der Sitzung des Corona-Krisenstabs. Demnach werden Polizei und Zoll frühestens in der Nacht auf 15. Mai wieder abgezogen.

Die Kontrollen wurden am 14. März eingeführt und schon zweimal verlängert. Hamáček betonte, dass die Grenzen weiterhin nur an den vorgegebenen Übergängen passiert werden dürften. Zudem wies der Innenminister darauf hin, dass Österreich selbst auch an denselben Grenzübergängen zu Tschechien kontrolliere. Deutschland habe bisher nicht kontrolliert, weil von tschechischer Seite kein normaler Reiseverkehr möglich gewesen sei, werde dies aber vielleicht jetzt einführen, so der Sozialdemokrat.