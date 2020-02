Tschechien verklagt EU-Kommission wegen abgelehnter Agrofert-Förderung

Tschechien will den Auszahlung-Stopp für Fördergelder an den Ex-Konzern von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) Agrofert vor den Gerichtshof der EU bringen. Eine entsprechende Klage gegen die Europäische Union billigte die Regierung am Montag. Obwohl die Subventionen rückwirkend genehmigt wurden gehe es ums Prinzip, heißt es aus dem Kabinett.

Prag und Brüssel streiten sich konkret um eine Summe von 247.000 Euro für das letzte Quartal 2018, die aus Regionalentwicklungsfonds an den Agrochemiekonzern Agrofert gehen sollten. Die EU-Kommission lehnte die Zahlungen ab, da sie einen Interessenskonflikt von Premier Babiš vermutete.