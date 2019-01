Tschechien unterstützt venezolanische Opposition

Tschechien unterstützt die Anstrengungen der Opposition in Venezuela wieder zur Demokratie zurückzukehren. So kommentierte Außenminister Tomáš Petříček via Twitter die Lage in dem südamerikanischen Krisenland. Laut dem Sozialdemokraten ist jedoch wichtig, dass die Proteste gewaltfrei bleiben. Er fühle sich an die Samtene Revolution in der Tschechoslowakei erinnert, meinte Petříček.

Seit Jahren wird Venezuela von einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise erschüttert. Nachdem die USA und weitere Staaten am Donnerstag den oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Staatschef anerkannten brachen im ganzen Land Unruhen aus. Die EU forderte die Regierung des sozialistischen Staatspräsidenten Nicolas Maduro dazu auf, schon bald für demokratische Neuwahlen zu sorgen.